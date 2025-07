Firenze mai più blackout | il piano Colpa dei 10 giorni d’afa

Firenze si è risvegliata con un black-out improvviso, scatenato dalle intense ondate di caldo che hanno messo a dura prova la rete elettrica cittadina. Dopo dieci giorni di tensione e disagi, Enel ha confermato che le alte temperature, a partire dal 26 giugno, sono state la causa principale. Un episodio che evidenzia ancora una volta come il cambiamento climatico possa mettere in crisi l’infrastruttura urbana. La città si interroga: come prevenire future emergenze simili?

Firenze, 10 luglio 2025 – I blackout nei primi due giorni di luglio sono stati causati dalle alte temperature registrate a Firenze a partire dal 26 giugno. Il verdetto (già anticipato) è stato ufficializzato da Enel nel corso dell'incontro con l'assessora alla Protezione Civile, Laura Sparavigna. Al faccia a faccia erano presenti oltre all'assessora, il responsabile dell'area Toscana e Umbria di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, Fabio Pasquini, con i rappresentanti relazioni esterne di Enel per la Toscana. Dal punto operativo è stato deciso di preparare un protocollo per la condivisione totale, durante eventuali disservizi estesi e prolungati, di dati e informazioni tra la centrale operativa della protezione civile e il Centro Operativo di E-Distribuzione nonché tra le rispettive task force che vengono attivate in queste circostanze.

Un'improvvisa oscurità ha avvolto il centro di Firenze, lasciando case e locali al buio per circa un'ora e mezza.

