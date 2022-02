(Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - IlBlessingè statoper un totale di 10per molteplici violazioni delle regole anti, come ha annunciato l'Unità di integrità atletica (Aiu). Il 33enne, medaglia d'argento olimpica nel salto in lungo ai Giochi di Pechino del 2008, è stato provvisoriamente sospeso prima delle semifinali dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo lo scorso anno. Una dichiarazione dell'Aiu afferma che l'unico arbitro che ha giudicato il caso ha concluso che "l'uso di più sostanze proibite" da parte diera "parte di un regime antiorganizzato in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo". Tale “eclatante comportamento” ha comportato un aumento della normale sanzione ...

Advertising

TV7Benevento : Doping: velocista nigeriano Okagbare squalificato per 10 anni - -

Ultime Notizie dalla rete : Doping velocista

Il Tempo

Come per esempio quello razziale tirato in ballo da Sha'Carri Richardson, la... "Più facile vincere da positivi alche al Covid". Frase di dubbio gusto oltreché non coerente con la ......il portavoce del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) Mark Adams spiegando che il caso di... Adams ha anche risposto allastatunitense Sha'Carri Richardson (costretta a saltare i ...Roma, 18 feb. (Adnkronos) – Il velocista nigeriano Blessing Okagbare è stato squalificato per un totale di 10 anni per molteplici violazioni delle regole antidoping, come ha annunciato l’Unità di ...Lo stress condiziona la gara della pattinatrice russa, positiva al doping, favoritissima delle vigilia, solo quarta nella finale della gara di pattinaggio ...