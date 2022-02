Da Granada a Barcellona: in un anno Spalletti ha dato un’identità al Napoli (Di venerdì 18 febbraio 2022) Cos’è diventato il Napoli Barcellona-Napoli 1-1 è una partita perfetta per capire cos’è diventato il Napoli grazie al lavoro di Luciano Spalletti. O, quantomeno, per provare a farlo. Stiamo parlando di tattica calcistica, di meccanismi e atteggiamenti. Di cose che succedono in campo. Attenzione, è bene chiarirlo: non sono tutte necessariamente positive, perché anche il Napoli di Spalletti ha dei problemi, a volte è inefficace, a volte si spegne. Ma, ed è questa la differenza rispetto al passato, il Napoli è una squadra che va a Venezia e ha un piano, gioca contro l’Inter e ha un piano, affronta il Barcellona al Camp Nou e ha un piano. A volte è un piano similare, a volte è un piano diverso, a volte è un piano che funziona e a volte è ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 febbraio 2022) Cos’è diventato il1-1 è una partita perfetta per capire cos’è diventato ilgrazie al lavoro di Luciano. O, quantomeno, per provare a farlo. Stiamo parlando di tattica calcistica, di meccanismi e atteggiamenti. Di cose che succedono in campo. Attenzione, è bene chiarirlo: non sono tutte necessariamente positive, perché anche ildiha dei problemi, a volte è inefficace, a volte si spegne. Ma, ed è questa la differenza rispetto al passato, ilè una squadra che va a Venezia e ha un piano, gioca contro l’Inter e ha un piano, affronta ilal Camp Nou e ha un piano. A volte è un piano similare, a volte è un piano diverso, a volte è un piano che funziona e a volte è ...

napolista : Da Granada a Barcellona: in un anno Spalletti ha dato un’identità al Napoli Nel primo tempo si è visto un Napoli b… - blusewillis1 : RT @Gianni_G_2: Ma veramente ci sta gente che contesta il Napoli che ha pareggiato con un Barcellona, secondo loro, non eccelso quando la s… - Gianni_G_2 : Ma veramente ci sta gente che contesta il Napoli che ha pareggiato con un Barcellona, secondo loro, non eccelso qua… - 1926Azzurro : @Daniele91Nap @ADeLaurentiis Siamo passati dal 2-0 a Granada all' 1-1 col Barcellona in trasferta... 2 passi indietro ???? - Salvato95551627 : RT @RSaltato: Criticano un pareggio col Barcellona ma la paliata a Granada fu un ottimo risultato #ForzaNapoliSempre #BarcellonaNapoli -