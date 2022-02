Covid, ai guariti basta una sola dose di vaccino. Lo studio (Di venerdì 18 febbraio 2022) Chi ha avuto il Covid in tempi recenti, e non era vaccinato, può ritenersi immunizzato anche con una sola inoculazione di vaccino. E’ il risultato di uno studio approfondito condotto in Israele, secondo il quale basterebbe una sola dose del vaccino di Pfizer per raggiungere una protezione equivalente a quella data dalle due dosi piene che vengono somministrate alla popolazione generale come ciclo vaccinale completo. Vediamo in dettaglio le tempistiche, anche per chi in Italia ha contratto l’infezione ed è in possesso di green pass. Immunità ibrida: lo studio La ricerca del Clalit Health Services ha osservato che non c’è sostanziale differenza nella protezione contro il coronavirus Sars-CoV2 accordata da due dosi o da una sola ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 febbraio 2022) Chi ha avuto ilin tempi recenti, e non era vaccinato, può ritenersi immunizzato anche con unainoculazione di. E’ il risultato di unoapprofondito condotto in Israele, secondo il quale basterebbe unadeldi Pfizer per raggiungere una protezione equivalente a quella data dalle due dosi piene che vengono somministrate alla popolazione generale come ciclo vaccinale completo. Vediamo in dettaglio le tempistiche, anche per chi in Italia ha contratto l’infezione ed è in possesso di green pass. Immunità ibrida: loLa ricerca del Clalit Health Services ha osservato che non c’è sostanziale differenza nella protezione contro il coronavirus Sars-CoV2 accordata da due dosi o da una...

