Calciomercato Inter, idea a sorpresa per l'attacco: il nome (Di venerdì 18 febbraio 2022) L'Inter pensa già al futuro e programma le prossime mosse in vista della sessione estiva di Calciomercato . Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, a partire da giugno la dirigenza nerazzurra potrebbe avviare una vera e propria rivoluzione in attacco. Tra gli obiettivi di Marotta non c'è solamente il gioiello del Sassuolo Gianluca Scamacca, ma anche il canadese Jonathan David del Lille. Il classe 2000 è nel mirino dell'Inter da quando giocava in Belgio nel Gent ed è considerato una valida alternativa in attacco, ma il prezzo di 50 milioni di euro fissato dal Lille è ritenuto troppo elevato. Jonathan David, Lille, Getty ImagesCresce l'attesa anche per l'incontro che ci sarà a fine mese tra la Juventus e Paulo Dybala: in caso di fumata nera, l'Inter è pronta a presentare un'offerta.

