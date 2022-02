Calcio | Figc Respinto ricorso Inter | confermata squalifica Bastoni

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Il difensore era stato sanzionato con due turni di stop dopo il derby con il Milan ROMA - Niente da fare per l'e per Alessandro. Il difensore dovrà saltare il match con il Sassuolo dopo ...

Il difensore era stato sanzionato con due turni di stop dopo il derby con il Milan ROMA - Niente da fare per l'Inter e per Alessandro Bastoni. Il difensore dovrà saltare il match con il Sassuolo dopo ...Lo comunica ufficialmente la Divisione Calcio Femminile, in seno alla FIGC: il rinvio è legato alla convocazione di alcune calciatrici della Roma CF nelle selezioni nazionali italiane. Si prolunga ...Il difensore era stato sanzionato con due turni di stop dopo il derby con il Milan ROMA (ITALPRESS) - Niente da fare per l'Inter e per Alessandro Bastoni. Il difensore dovrà saltare il match con ...La prima sezione della Corte d'Appello della Figc, presieduta da Umberto Maiello, ha respinto il ricorso dell'Inter contro la squalifica per 2 giornate inflitta ad Alessandro Bastoni. Il difensore ...