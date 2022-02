Baggio: «Ora mi dedico alle piante. Ho un solo grande rimpianto» (Di venerdì 18 febbraio 2022) . Le parole dell’ex attaccante in occasione del suo 55esimo compleanno Roberto Baggio ha rilasciato un’intervista in occasione del suo 55° compleanno. Il TG1 nell’edizione serale ne ha anticipato una parte. L’integrale andrà in onda domani su Dribbling (Rai 2). Lo stralcio: «Adesso sono le cose semplici a darmi la stessa gioia di prima, quando scendevo in campo. Mi dedico alla natura e alle mie piante, mi piace perché me lo ha insegnato mio padre. Arrivi stanco la sera, ma sei contento perché le piante sono pulite e in ordine e da questo ne trarranno vantaggio. Ho un solo grande rimpianto nella mia carriera che non riesco a togliermi dalla testa: quel rigore sbagliato contro il Brasile con la maglia dell’Italia». L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) . Le parole dell’ex attaccante in occasione del suo 55esimo compleanno Robertoha rilasciato un’intervista in occasione del suo 55° compleanno. Il TG1 nell’edizione serale ne ha anticipato una parte. L’integrale andrà in onda domani su Dribbling (Rai 2). Lo stralcio: «Adesso sono le cose semplici a darmi la stessa gioia di prima, quando scendevo in campo. Mialla natura emie, mi piace perché me lo ha insegnato mio padre. Arrivi stanco la sera, ma sei contento perché lesono pulite e in ordine e da questo ne trarranno vantaggio. Ho unnella mia carriera che non riesco a togliermi dalla testa: quel rigore sbagliato contro il Brasile con la maglia dell’Italia». L'articolo proviene da Calcio ...

