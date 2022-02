Atp Rio de Janeiro 2022: programma e ordine di gioco venerdì 18 febbraio (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 18 febbraio per quanto riguarda l’Atp 500 di Rio de Janeiro. Matteo Berrettini prova finalmente a esordire nel torneo brasiliano, dove è la prima testa di serie. La pioggia ha rimandato il suo debutto con Thiago Monteiro e in caso di vittoria dovrà disputare il doppio turno. In campo anche Fabio Fognini che tenta di confermarsi dopo l’ottimo successo ai danni di Carreno Busta. Il programma con orari italiani: CAMPO GUGA KUERTEN dalle ore 18:30 – Berrettini vs Monteiro a seguire – Delbonis vs Alcaraz non prima delle 21 – Andujar vs Schwartzman a seguire – Berrettini or Monteiro vs Delbonis or Alcaraz CAMPO 1 dalle ore 20:30 – doppio a seguire – Kecmanovic vs Cerundolo a seguire – Fognini vs Coria SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il, gli orari e l’didi18per quanto riguarda l’Atp 500 di Rio de. Matteo Berrettini prova finalmente a esordire nel torneo brasiliano, dove è la prima testa di serie. La pioggia ha rimandato il suo debutto con Thiago Monteiro e in caso di vittoria dovrà disputare il doppio turno. In campo anche Fabio Fognini che tenta di confermarsi dopo l’ottimo successo ai danni di Carreno Busta. Ilcon orari italiani: CAMPO GUGA KUERTEN dalle ore 18:30 – Berrettini vs Monteiro a seguire – Delbonis vs Alcaraz non prima delle 21 – Andujar vs Schwartzman a seguire – Berrettini or Monteiro vs Delbonis or Alcaraz CAMPO 1 dalle ore 20:30 – doppio a seguire – Kecmanovic vs Cerundolo a seguire – Fognini vs Coria SportFace.

