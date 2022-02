Atletica, la sprinter nigeriana Blessing Okagbare squalificata 10 anni per doping (Di venerdì 18 febbraio 2022) Non si può che definire “mazzata” la sanzione comminata dalla Commissione disciplinare della Federazione mondiale di Atletica a Blessing Okagbare. La sprinter nigeriana, infatti, paga con 10 anni di squalifica la positività nella quale era incappata nel corso dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021, fermata prima della semifinale dei 100 metri. Come si può spiegare un numero di anni così pesante? La 33enne nativa di Sapele si è beccata cinque anni di squalifica per la presenza e l’uso di sostanze proibite (ormone della crescita) ed ulteriori cinque per il rifiuto di collaborare alle indagini dell’Aiu. Dopo un lungo percorso, quindi, la Commissione disciplinare ha spiegato la sua decisione con il fatto che l’atleta avrebbe usufruito del ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Non si può che definire “mazzata” la sanzione comminata dalla Commissione disciplinare della Federazione mondiale di. La, infatti, paga con 10di squalifica la positività nella quale era incappata nel corso dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021, fermata prima della semifinale dei 100 metri. Come si può spiegare un numero dicosì pesante? La 33enne nativa di Sapele si è beccata cinquedi squalifica per la presenza e l’uso di sostanze proibite (ormone della crescita) ed ulteriori cinque per il rifiuto di collaborare alle indagini dell’Aiu. Dopo un lungo percorso, quindi, la Commissione disciplinare ha spiegato la sua decisione con il fatto che l’atleta avrebbe usufruito del ...

