Alessandro Basciano ripensa al ritiro e sua sorella sbotta sui social criticando GF VIP e opinioniste: "Vergogna" (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sono ore complicate quelle che Alessandro Basciano sta vivendo nella casa del Grande Fratello VIP 6 dopo la puntata andata in onda ieri, 17 febbraio 2022. Questa notte Alessandro ha scelto di dormire da solo, lontano da Sophie e dopo una nottata difficile, è tornato a pensare a quello che è successo nel corso della diretta. Deluso per come sarebbe stato trattato in trasmissione, è tornato ad accarezzare l'idea di lasciare il gioco. Pochi minuti fa ha commentato: "Non hanno mostrato mezza parola fuori posto di quello che mi hai detto tu per provocarmi" . Proprio come si era ben compreso, Alessandro non ha solo sbagliato, ma non si è reso neppure conto di averlo fatto e invece che cambiare rotta, è tornato ad avere lo stesso medesimo atteggiamento di sempre. Del resto, come si suol dire, chi nasce tondo non può morire ...

