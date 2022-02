A 20 minuti da Venezia, c’è un posto misterioso con tesori di valore inestimabile (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un luogo misterioso ricco di fascino e con tesori dal valore inestimabile. Si trova a soli 20 minuti di vaporetto da Piazza San Marco a Venezia. È l’Isola di San Lazzaro degli Armeni, dove ancora oggi vivono i Padri Armeni Mechitaristi. LEGGI ANCHE: — Il tesoro più bello di Venezia è una scala nascosta nella città Si tratta di una piccola isola non distante dalla costa ovest del Lido di Venezia che dal 1717 è la casa dell’Ordine mechitarista, oltre che uno dei più importanti centri della cultura armena a livello mondiale. Prima dell’arrivo dei padri, l’Isola fu abitata dai benedettini, divenne poi una casa per lebbrosi e malati fino a versare in uno stato di abbandono. Padre Mechitor, fondatore dell’ordine, la scoprì nel 1717. Era in fuga ... Leggi su funweek (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un luogoricco di fascino e condal. Si trova a soli 20di vaporetto da Piazza San Marco a. È l’Isola di San Lazzaro degli Armeni, dove ancora oggi vivono i Padri Armeni Mechitaristi. LEGGI ANCHE: — Il tesoro più bello diè una scala nascosta nella città Si tratta di una piccola isola non distante dalla costa ovest del Lido diche dal 1717 è la casa dell’Ordine mechitarista, oltre che uno dei più importanti centri della cultura armena a livello mondiale. Prima dell’arrivo dei padri, l’Isola fu abitata dai benedettini, divenne poi una casa per lebbrosi e malati fino a versare in uno stato di abbandono. Padre Mechitor, fondatore dell’ordine, la scoprì nel 1717. Era in fuga ...

