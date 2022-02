Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2022 ore 17:45 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2022 ORE 17:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. DISAGI SULL’ARCO ORIENTALE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E L’A24, MENTRE, IN ESTERNA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LAURENTINA E LA TUSCOLANA. RESTA CHIUSA VIA DI TOR CERVARA PER UN INCIDENTE OCCORSO TRA L’AUTOSTRADA A24 E LA TIBURTINA. SU VIA BELMONTE IN SABINA SI STA IN CODA PER LAVORI IN CORSO A CURA DI ASTRAL SPA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO. RIPERCUSSIONI ANCHE SU QUEST’ULTIMO A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER LA TIBURTINA. SI PROCEDE IN COLONNA SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO E LA CIRCONVALLazioNE SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST. TRAFFICO INTENSO ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 17 febbraio 2022)DEL 17 FEBBRAIOORE 17:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA. DISAGI SULL’ARCO ORIENTALE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE-NORD E L’A24, MENTRE, IN ESTERNA, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LAURENTINA E LA TUSCOLANA. RESTA CHIUSA VIA DI TOR CERVARA PER UN INCIDENTE OCCORSO TRA L’AUTOSTRADA A24 E LA TIBURTINA. SU VIA BELMONTE IN SABINA SI STA IN CODA PER LAVORI IN CORSO A CURA DI ASTRAL SPA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO. RIPERCUSSIONI ANCHE SU QUEST’ULTIMO A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER LA TIBURTINA. SI PROCEDE IN COLONNA SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO E LA CIRCONVALNE SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST. TRAFFICO INTENSO ...

Advertising

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2022 ore 16:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #17-02-2022 - Maure64 : @Roma_Amore_Mio Viabilità e non solo, molto meglio allora che ora ....forse per il minor numero di macchine.... - romamobilita : #Roma #viabilità Parioli, sino al 24 febbraio, potature a via dell'Agonistica. Chiusure dalle 8,30 alle 17,30, (eccetto i residenti). - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2022 ore 12:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #17-02-2022 - romanoesaurito : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Auto in sosta vietata a via Giovanni Faldella, temporaneo stop per le linee di bus 339 e 349. -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 17 - 02 - 2022 ore 15:30 APRIAMO CON LA VIABILITÀ DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO FORTI RALLENTAMENTI TRA LE ... CODE IN INTERNA, PER CANTIERI ALL'OPERA, TRA PONTINA E LA ROMA - FIUMICINO. SU VIA BELMONTE IN SABINA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17 - 02 - 2022 ore 12:30 VIABILITÀ DEL 17 FEBBRAIO 2022 ORE 11.20 MASSIMILIANO VERZANI BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA' ...DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO CI SONO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2022 ore 10:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews APRIAMO CON LADEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO FORTI RALLENTAMENTI TRA LE ... CODE IN INTERNA, PER CANTIERI ALL'OPERA, TRA PONTINA E LA- FIUMICINO. SU VIA BELMONTE IN SABINA ...DEL 17 FEBBRAIO 2022 ORE 11.20 MASSIMILIANO VERZANI BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA' ...DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO CI SONO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE...