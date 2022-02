Stranger Things: annunciate ufficialmente le date delle stagioni finali! (Di giovedì 17 febbraio 2022) Stranger Things 4, quarta stagione della fortunata serie tv fantasy targata Netflix sta per sbarcare sulla piattaforma streaming. La trama, ambientata negli anni Ottanta, sta finalmente per vedere la luce. Dopo infatti la terza stagione, uscita nel 2019, i fan si sono chiesti quanto ci sarebbe voluto ancora per conoscere il proseguo della storia. L’attesa è finita, come comunicato dai profili social ufficiali della piattaforma streaming più famosa di sempre. L’uscita della quarta stagione è infatti prevista per il 27 maggio. In occasione del Stranger Things Day (ovvero il 6 novembre, giorno in cui, nel 1983, Will scompare) Netflix aveva comunicato con un video i titoli dei nove episodi della quarta stagione: “Hellfire Club”, “La Maledizione di Vecna”, “Il mostro e la supereroina”, “Caro Billy”, “Il progetto Nina”, “Il ... Leggi su isaechia (Di giovedì 17 febbraio 2022)4, quarta stagione della fortunata serie tv fantasy targata Netflix sta per sbarcare sulla piattaforma streaming. La trama, ambientata negli anni Ottanta, sta finalmente per vedere la luce. Dopo infatti la terza stagione, uscita nel 2019, i fan si sono chiesti quanto ci sarebbe voluto ancora per conoscere il proseguo della storia. L’attesa è finita, come comunicato dai profili social ufficiali della piattaforma streaming più famosa di sempre. L’uscita della quarta stagione è infatti prevista per il 27 maggio. In occasione delDay (ovvero il 6 novembre, giorno in cui, nel 1983, Will scompare) Netflix aveva comunicato con un video i titoli dei nove episodi della quarta stagione: “Hellfire Club”, “La Maledizione di Vecna”, “Il mostro e la supereroina”, “Caro Billy”, “Il progetto Nina”, “Il ...

