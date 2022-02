Sparta Praga-Partizan | Conference League | probabili formazioni e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 17 febbraio 2022) In concomitanza con le altre sfide alle ore 21, c’è una sfida didal sapore di Europa Orientale:si affronteranno in una gara equilibrata, con le due compagini che hanno accumulato, negli anni, un’invidiabile esperienza in territorio europeo. Il match verrà trasmesso su DAZN che si è aggiudicata i diritti TV per questo torneo. Losceso inper mantenere alto il nome Il campionato li vede terzi ad inseguire ancora i cugini: anche l’anno scorso lo Slaviaha chiuso la stagione prima davanti ai “marroni”, quest’anno loha vinto il derby d’andata in casa, ma ha perso punti nelle altre partite. Altrettanto sfortunato in Europa ...