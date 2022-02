Riforma Regolamento Camera: nuovi gruppi solo se rappresentano partito (Di giovedì 17 febbraio 2022) Sarà possibile formare nuovi gruppi parlamentari durante la legislatura solo se "composti esclusivamente da deputati provenienti da un unico Gruppo parlamentare, purché in numero non inferiore a quattordici, e che rappresentino, in forza di elementi certi ed inequivoci, un partito o un movimento politico organizzato nel Paese anche formatosi successivamente alle elezioni". E' quanto prevede il testo di Riforma presentato dai relatori oggi nella Giunta per il Regolamento. È in ogni caso consentita, nel corso della legislatura, la costituzione di gruppi che siano risultato di fusioni.Il testo prevede anche che i vicepresidenti della Camera che decidono di cambiare gruppo parlamentare decadono dalla carica. "I Vicepresidenti e i Segretari che entrano a ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 17 febbraio 2022) Sarà possibile formareparlamentari durante la legislaturase "composti esclusivamente da deputati provenienti da un unico Gruppo parlamentare, purché in numero non inferiore a quattordici, e che rappresentino, in forza di elementi certi ed inequivoci, uno un movimento politico organizzato nel Paese anche formatosi successivamente alle elezioni". E' quanto prevede il testo dipresentato dai relatori oggi nella Giunta per il. È in ogni caso consentita, nel corso della legislatura, la costituzione diche siano risultato di fusioni.Il testo prevede anche che i vicepresidenti dellache decidono di cambiare gruppo parlamentare decadono dalla carica. "I Vicepresidenti e i Segretari che entrano a ...

Ultime Notizie dalla rete : Riforma Regolamento Camera, la proposta dei relatori: chi cambia casacca perde gli incarichi Depositato il testo base Nel corso della riunione della Giunta per il regolamento della Camera è stato formalmente depositato un testo base di riforma del regolamento di Montecitorio. La discussione ...

**Camera: depositate in Giunta modifiche regolamento, al via esame da marzo** Roma, 17 feb " Nel corso della riunione di oggi della Giunta per il regolamento della Camera, si apprende, è stato formalmente depositato un testo base di riforma del regolamento di Montecitorio. La discussione del testo dovrebbe prendere il via dalla prima settimana di marzo.

Riforma Regolamento Camera: nuovi gruppi solo se rappresentano partito IL FOGLIETTONE Camera, la proposta dei relatori: chi cambia casacca perde gli incarichi Secondo gli ultimi dati di Openpolis complessivamente i cambi di gruppo avvenuti dal 2018 al gennaio 2022 sono stati 302, con una media di circa 6 al mese ...

