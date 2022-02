Rapid Vienna-Vitesse, Conference League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla (Di giovedì 17 febbraio 2022) All’Allianz Stadion di Vienna va in scena Rapid Vienna-Vitesse, valevole per i playoff di Conference League, che mettono di fronte la terza classificata dei gironi di Europa League con la seconda dei gironi di Conference. Gli austriaci, che faticano molto in campionato, ospitano gli olandesi in caduta libera, reduci da due 0-5 consecutivi. Il fischio d’inizio all’incontro è in programma alle ore 18:45 di oggi. Il momento delle due squadre I padroni di casa si presentano al match reduci da 2 sconfitte consecutive fra campionato, dove hanno perso 2 a 1 in casa contro la capolista Salisburgo, e Coppa nazionale, da cui sono stati eliminati ai quarti per mano del TSV Hartberg. Queste due sconfitte hanno segnato il ritorno in campo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 febbraio 2022) All’Allianz Stadion diva in scena, valevole per i playoff di, che mettono di fronte la terza classificata dei gironi di Europacon la seconda dei gironi di. Gli austriaci, che faticano molto in campionato, ospitano gli olandesi in caduta libera, reduci da due 0-5 consecutivi. Il fischio d’inizio all’incontro è in programma alle ore 18:45 di oggi. Il momento delle due squadre I padroni di casa si presentano al match reduci da 2 sconfitte consecutive fra campionato,hanno perso 2 a 1 in casa contro la capolista Salisburgo, e Coppa nazionale, da cui sono stati eliminati ai quarti per mano del TSV Hartberg. Queste due sconfitte hanno segnato il ritorno in campo ...

