Pfizer con l’accetta nonostante i profitti record. Dopo i 130 licenziamenti a Catania, altri 128 tagli tra gli informatori sanitari (Di giovedì 17 febbraio 2022) Si fa ancora più pesante il piano di ridimensionamento dell’organico che la multinazionale statunitense Pfizer ha deciso di attuare in Italia. Ai 13o licenziamenti già annunciati nello stabilimento di Catania si sommerebbero infatti altri 128 tagli tra gli informatori farmaceutici, per un totale di 258 posti di lavoro persi. L’annuncio dei tagli a Catania è arrivato lo scorso 7 febbraio, un giorno prima dell’annuncio dei risultati di bilancio del gruppo che hanno visto i ricavi raddoppiare e gli utili salire a 3,9 miliardi di dollari grazie ai vaccini contro il Covid. Per il 2022 il gruppo si attende incassi aggiuntivi di oltre 50 miliardi grazie a vaccini e pillola contro il virus. Lo sviluppo del vaccino, prodotto insieme alla tedesca BioNtech, è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Si fa ancora più pesante il piano di ridimensionamento dell’organico che la multinazionale statunitenseha deciso di attuare in Italia. Ai 13ogià annunciati nello stabilimento disi sommerebbero infatti128tra glifarmaceutici, per un totale di 258 posti di lavoro persi. L’annuncio deiè arrivato lo scorso 7 febbraio, un giorno prima dell’annuncio dei risultati di bilancio del gruppo che hanno visto i ricavi raddoppiare e gli utili salire a 3,9 miliardi di dollari grazie ai vaccini contro il Covid. Per il 2022 il gruppo si attende incassi aggiuntivi di oltre 50 miliardi grazie a vaccini e pillola contro il virus. Lo sviluppo del vaccino, prodotto insieme alla tedesca BioNtech, è ...

