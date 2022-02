Mps-David Rossi, moglie: “Pm Natalini? Svia domande, ‘non ricordo’ inaccettabili” (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – “A domande precise Svia” e poi “un magistrato che dice ‘non ricordo’ non è accettabile, non è ammissibile”. E’ quanto afferma all’Adnkronos Antonella Tognazzi, moglie di David Rossi, dando le sue impressioni sulle affermazioni fatte dal pm Aldo Natalini nella prima parte dell’audizione davanti alla Commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi, che è stata sospesa e riprenderà non appena terminati i lavori d’aula. “A domande precise Svia. Ad esempio quando Zanettin (presidente della Commissione ndr) ha chiesto, a più riprese, delle immagini prima e dopo gli spostamenti nell’ufficio, ha Sviato”, sottolinea Tognazzi che punta il dito contro i “non ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Aprecise” e poi “un magistrato che dicenon è accettabile, non è ammissibile”. E’ quanto afferma all’Adnkronos Antonella Tognazzi,di, dando le sue impressioni sulle affermazioni fatte dal pm Aldonella prima parte dell’audizione davanti alla Commissione di inchiesta sulla morte di, che è stata sospesa e riprenderà non appena terminati i lavori d’aula. “Aprecise. Ad esempio quando Zanettin (presidente della Commissione ndr) ha chiesto, a più riprese, delle immagini prima e dopo gli spostamenti nell’ufficio, hato”, sottolinea Tognazzi che punta il dito contro i “non ...

Advertising

fattoquotidiano : Il caso MpS è teatro di strumentalizzazioni a fini politici da 9 anni. Matteo Renzi (con le sue dichiarazioni contr… - petergomezblog : Morte David Rossi, il pm Nastasi smentisce in commissione le accuse del carabiniere Aglieco: “Non risposi alla chia… - telodogratis : Mps-David Rossi, moglie: “Pm Natalini? Svia domande, ‘non ricordo’ inaccettabili” - StraNotizie : Mps-David Rossi, moglie: 'Pm Natalini? Svia domande, 'non ricordo' inaccettabili' - infoitinterno : Il giallo della morte di David Rossi, l’ex presidente Mps in commissione: 'Non sapeva nulla delle operazioni' -