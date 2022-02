Milan, nuovi contatti con Mendes: ottimismo per Sanches e Leao (Di giovedì 17 febbraio 2022) . I rossoneri dialogano col super agente portoghese Il Milan ha scelto da tempo Renato Sanches come rinforzo per la prossima stagione nella zona mediana del campo. Il portoghese sembra destinato a raccogliere l’eredità di Frank Kessié, sempre più vicino all’addio a parametro zero. I contatti con Mendes proseguono con fiducia ed ottimismo: nonostante le iniziali alte richieste d’ingaggio del centrocampista, i buonissimi rapporti con il potente procuratore, con i quali stanno per definirsi anche i dialoghi relativi al rinnovo di Leao, inducono all’ottimismo. Le prossime settimane saranno decisive: Maldini e Massara contano di chiudere l’affare prima della fine della stagione, replicando l’operazione Maignan dello scorso anno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) . I rossoneri dialogano col super agente portoghese Ilha scelto da tempo Renatocome rinforzo per la prossima stagione nella zona mediana del campo. Il portoghese sembra destinato a raccogliere l’eredità di Frank Kessié, sempre più vicino all’addio a parametro zero. Iconproseguono con fiducia ed: nonostante le iniziali alte richieste d’ingaggio del centrocampista, i buonissimi rapporti con il potente procuratore, con i quali stanno per definirsi anche i dialoghi relativi al rinnovo di, inducono all’. Le prossime settimane saranno decisive: Maldini e Massara contano di chiudere l’affare prima della fine della stagione, replicando l’operazione Maignan dello scorso anno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

