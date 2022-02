Michelle Hunziker sul palco con i vestiti Armani… del 2007 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Strepitosa Michelle Hunziker: ha fatto le cose come si deve, chiamato le persone giuste, scelto gli outfit adatti a lei. E la prima puntata di Michelle Impossible è stata un successo. Uno show intimo, che ha mostrato un lato nascosto della poliedrica conduttrice, ripercorrendo la sua carriera professionale. Le scelte di styling hanno sottolineato questo aspetto, riproponendo anche pezzi d’archivio, che fanno parte del passato della Hunziker. 5 cambi d’abito per Michelle Hunziker Eros e MichelleSono Giorgio Armani Prive le creazioni che Michelle Hunziker ha indossato sul palco del suo show. Lo smoking abbinato orgogliosamente alle scarpe basse, scelto per i momenti da “padrona di casa” a Michelle ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Strepitosa: ha fatto le cose come si deve, chiamato le persone giuste, scelto gli outfit adatti a lei. E la prima puntata diImpossible è stata un successo. Uno show intimo, che ha mostrato un lato nascosto della poliedrica conduttrice, ripercorrendo la sua carriera professionale. Le scelte di styling hanno sottolineato questo aspetto, riproponendo anche pezzi d’archivio, che fanno parte del passato della. 5 cambi d’abito perEros eSono Giorgio Armani Prive le creazioni cheha indossato suldel suo show. Lo smoking abbinato orgogliosamente alle scarpe basse, scelto per i momenti da “padrona di casa” a...

