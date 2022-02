Loggia Ungheria, Piercamillo Davigo rinviato a giudizio. L’ex pm di Mani Pulite andrà a processo il 20 aprile per rivelazione di segreto d’ufficio (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo, imputato per rivelazione di segreto d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta sulla cosiddetta Loggia Ungheria, è stato rinviato a giudizio dal gup di Brescia, Federica Brugnara. L’ex pm di Mani Pulite è accusato di aver diffuso i verbali coperti da segreto istruttorio resi dall’avvocato siciliano Piero Amara sulla presunta esistenza di una Loggia. Il processo per Davigo si aprirà davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Brescia il prossimo 20 aprile. “Davigo si difenderà in dibattimento essendo certo della propria ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 17 febbraio 2022)consigliere del Csm, imputato perdinell’ambito dell’inchiesta sulla cosiddetta, è statodal gup di Brescia, Federica Brugnara.pm diè accusato di aver diffuso i verbali coperti daistruttorio resi dall’avvocato siciliano Piero Amara sulla presunta esistenza di una. Ilpersi aprirà davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Brescia il prossimo 20. “si difenderà in dibattimento essendo certo della propria ...

