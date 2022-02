Live Barcellona-Napoli 0-1 | Zielinski | gol di forza | il Var convalida

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Cancelli aperti al Camp Nou, sono 75mila gli spettatori presenti questa sera.scendono in campo per l'andata dei playoff di Europa League. La partita in...

Advertising

AlbaEmilian : RT @UEFAcom_it: SI PARTE! Segui Barcellona-Napoli LIVE ?? #UEL | @sscnapoli - Salvato95551627 : RT @MondoNapoli: LIVE - Barcellona-Napoli, dopo l'errore clamoroso di Ferran Torres arriva il vantaggio di Zielinski! - - MondoNapoli : LIVE - Barcellona-Napoli, dopo l'errore clamoroso di Ferran Torres arriva il vantaggio di Zielinski! -… - _SiGonfiaLaRete : LIVE - #BarcellonaNapoli 0-1: #Zielinski sblocca la partita #ForzaNapoliSempre - MondoNapoli : LIVE - Barcellona-Napoli, dopo il primo quarto d'ora poche emozioni al Camp Nou! - -

Ultime Notizie dalla rete : Live Barcellona

Dal 28 febbraio al 2 marzo 2022 si terrà, a, il Mobile World Congress (MWC) 2022 , l'importante fiera della telefonia mobile, e ... Matthew Smith, Head ofMarketing di Ericsson , ha ...DIRETTANAPOLI (RISULTATO0 - 0): BLAUGRANA PERICOLOSI Inizia la diretta diNapoli . Le due squadre scendono in campo per disputare la gara valevole per i sedicesimi di finale di ...30' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIIII!!! Elmas si allarga sulla destra, si libera dell'avversario e appoggia al centro per Zielinski. Tiro sul primo palo su cui ter Stegen si supera, ma la palla torna al pola ...premi F5 o aggiorna la pagina per il live. 7' - Il Napoli tiene bene e fa densità per chiudere tutti gli spazi ai blaugrana. 5' - Primo squillo del Barcellona con Pedri. Palla pe ...