LIVE Atletica, Lievin 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs vince ancora in 6?50! “Non sono cambiato, voglio i Mondiali”. Record del mondo per Ingebrigtsen nei 1500! (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.54 Finale dei 60 ostacoli femminili: favorite Charlton e Hurske. 21.51 La russa Sidorova non sbaglia a 4.70 nell’asta. 21.49 Nilsen sempre più in alto! 5.86 per lo statunitense che prosegue la sua corsa nell’asta. 21.47 Prestazione sensazionale del norvegese che ha messo marce elevatissime negli ultimi 400 metri! 21.46 RecordDDDDD!!! Record DEL mondo PER JAKOB Ingebrigtsen! 3:30.60!! TEMPO CLAMOROSO!! 21.45 6.77 per Rojas! Record personale nel lungo per la triplista venezuelana! 21.43 Gara di altissimo spessore: sono in partenza i 1500 metri maschili. sono presenti due assi come Jakob Ingebrigtsen e Marcin Lewandowski. 21.41 Chiude la gara Lavillenie: 5.71, niente da fare a ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.54 Finale dei 60 ostacoli femminili: favorite Charlton e Hurske. 21.51 La russa Sidorova non sbaglia a 4.70 nell’asta. 21.49 Nilsen sempre più in alto! 5.86 per lo statunitense che prosegue la sua corsa nell’asta. 21.47 Prestazione sensazionale del norvegese che ha messo marce elevatissime negli ultimi 400 metri! 21.46DDDDD!!!DELPER JAKOB! 3:30.60!! TEMPO CLAMOROSO!! 21.45 6.77 per Rojas!personale nel lungo per la triplista venezuelana! 21.43 Gara di altissimo spessore:in partenza i 1500 metri maschili.presenti due assi come Jakobe Marcin Lewandowski. 21.41 Chiude la gara Lavillenie: 5.71, niente da fare a ...

