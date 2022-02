Lazio, l’addio di Luis Alberto: “voglio tornare in Spagna” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Luis Alberto è uno dei calciatori di maggiore qualità in casa Lazio, le ultime prestazioni non sono state però entusiasmanti. Lo spagnolo potrebbe lasciare i biancocelesti e il calcio italiano al termine della stagione, il suo desiderio è tornare in Spagna come confermato da ospite della trasmissione Jijantes. “Si parla sempre del mio futuro se voglio andarmene o se restare. La verità è che ho passato un momento non semplice, ma poi è stato trovato un accordo con la Lazio e ora stiamo lavorando per il bene della squadra. I concetti del mister li stiamo apprendendo piano piano. I risultati come sempre aiutano”. “Lo dico sempre, l’unico posto dove mi sono trovato sempre bene è stato il Barcellona. Mi divertivo in tutto, nel lavoro quotidiano. Al Deportivo, alla ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 17 febbraio 2022)è uno dei calciatori di maggiore qualità in casa, le ultime prestazioni non sono state però entusiasmanti. Lo spagnolo potrebbe lasciare i biancocelesti e il calcio italiano al termine della stagione, il suo desiderio èincome confermato da ospite della trasmissione Jijantes. “Si parla sempre del mio futuro seandarmene o se restare. La verità è che ho passato un momento non semplice, ma poi è stato trovato un accordo con lae ora stiamo lavorando per il bene della squadra. I concetti del mister li stiamo apprendendo piano piano. I risultati come sempre aiutano”. “Lo dico sempre, l’unico posto dove mi sono trovato sempre bene è stato il Barcellona. Mi divertivo in tutto, nel lavoro quotidiano. Al Deportivo, alla ...

Advertising

CalcioWeb : Il futuro di #LuisAlberto è lontano dalla #Lazio: probabile l'addio già al termine della stagione - lagoleada_it : Lazio: porta spalancata per l’addio di un big? - CalcioNews24 : L'addio di #Strakosha non sarebbe più così certo - MilanLiveIT : ??#Milan - La #Lazio vuole #Romagnoli: altro incontro in programma per cercare l'intesa - Noibiancocelest : Lazio, 114 fa l’addio a Bigiarelli: il ricordo della Fondazione -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio l’addio Lazio, l’addio di Luis Alberto: “voglio tornare in Spagna” CalcioWeb