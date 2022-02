Extinction Rebellion, trovo patetico il paternalismo di Cingolani (Di giovedì 17 febbraio 2022) Seguo ormai da qualche tempo il movimento ambientalista Extinction Rebellion. Nato a Londra qualche anno fa, arrivato in Italia dopo poco tempo, a mio avviso rappresenta una novità assoluta sia nei contenuti che nelle forme della protesta. I contenuti: Extinction Rebellion si batte contro l’estinzione causata dal cambiamento climatico, ovvero contro le conseguenze devastanti della crisi climatica. Lo fa con un punto di vista particolare, ovvero puntando soprattutto, come risposta alla crisi, non tanto a soluzioni tecnico-scientifiche ma prima ancora politiche, democratiche e sociali. L’obiettivo fondamentale è quello di chiedere assemblee dei cittadini che possano esprimere il loro punto di vista sulla crisi e fornire anche le loro soluzioni. E poi ci sono i modi della protesta: originali, visionari, simbolicamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Seguo ormai da qualche tempo il movimento ambientalista. Nato a Londra qualche anno fa, arrivato in Italia dopo poco tempo, a mio avviso rappresenta una novità assoluta sia nei contenuti che nelle forme della protesta. I contenuti:si batte contro l’estinzione causata dal cambiamento climatico, ovvero contro le conseguenze devastanti della crisi climatica. Lo fa con un punto di vista particolare, ovvero puntando soprattutto, come risposta alla crisi, non tanto a soluzioni tecnico-scientifiche ma prima ancora politiche, democratiche e sociali. L’obiettivo fondamentale è quello di chiedere assemblee dei cittadini che possano esprimere il loro punto di vista sulla crisi e fornire anche le loro soluzioni. E poi ci sono i modi della protesta: originali, visionari, simbolicamente ...

