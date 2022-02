(Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Con 126 si e 262 no lal’all’articolo uno del testo con disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. “Un segnale positivo da parte dell’Aula che spero venga accolto positivamente da quel vasto pezzo di società che si è sentito deluso per la non ammissione del quesito referendario” ha detto Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della, deputato M5S. “Gli emendamenti soppressivi, i più insidiosi, sono stati respinti dalla maggioranza che sostiene il provvedimento, spero si vada avanti così”. “Primo passo positivo della legge sul suicidio assistito con la bocciatura dell’su cui era stato chiesto il voto segreto” ha commentato Debora Serracchiani, ...

Advertising

elio_vito : Guarda caso, proprio il giorno in cui alla Camera inizia la discussione degli emendamenti alla legge sul fine vita… - SimoneAlliva : Molto citato alla Camera il Papa su #eutanasia Forse prossimamente scopriranno anche le prediche sui migranti - ultimitweet : RT @sulsitodisimone: Eutanasia, Camera respinge emendamento soppressivo - PATRIZI21156466 : RT @carlosibilia: La Camera respinge l'emendamento soppressivo all'articolo uno del testo su #Eutanasia. Ottimo segnale dal Parlamento. I c… - italiaserait : Eutanasia, Camera respinge emendamento soppressivo -

Ultime Notizie dalla rete : Eutanasia Camera

... si discute di quella scelta quasi più che del merito delle questioni affrontate indi ...frutto di incomprensioni - dalle critiche "al buio" sulla bocciatura del quesito sull'. Di lì ......che il referendum non fosse sullma sull omicidio del consenziente" e quello sulla cannabis "anche su altre sostanze stupefacenti" . Il presidente Giuliano Amato , al termine della...«Parlare per spiegare quello che facciamo l’ho sempre considerato un dovere della Corte, anche quando non lo ha fatto. Mi è capitato, in passato, di riprendere amichevolmente giudici o presidenti ...E se i pericoli non arrivano dalla Camera, arriveranno probabilmente al Senato ... se la Consulta non avesse abbattuto il referendum sull’eutanasia, i dem si sarebbero certamente spaccati. Certo, c’è ...