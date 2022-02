Deux inconnus trouvent l’amour grâce à une publication Facebook de la gendarmerie

Leggi su cityroma

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Incroyable mais vrai ! En février 2020,sont tombés amoureuxà unepostée par lade la Haute-Saône. Cette belle histoire remonte au 2 février 2020. À l’époque, lade la Haute-Saône a partagé uneconcernant la conduite accompagnée sur sa pageinternautes prénommés Roselyne et Thierry ont commenté le post, avant d’entamer une conversation plus privée. Le courant est tout de suite passé et une semaine plus tard, ils se sont rencontrés dans la vraie vie. Le charme a opéré et ils ont commencé à se fréquenter. “Ce qui m’a plu chez lui c’est son côté naturel, sa sincérité“ a expliqué la jeune femme à France 3 Bourgogne-Franche-Comté. ...