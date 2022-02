Colpi di artiglieria a Lugansk. Blinken: «False flag russa» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una raffica di artiglieria su Stanitsa Luganskaya, a cinque chilometri di distanza dal confine con la Russia, ha rischiato ieri di mandare all’aria l’equilibrio già precario che regola la tregua nella parte orientale dell’Ucraina. A quella tregua, com’è noto, sono legati i rischi di un conflitto che avrebbe conseguenze catastrofiche su tutta l’Europa. STANITSA SI TROVA sulla linea del fronte, sotto il controllo del governo di Kiev. Un check point al margine della città conduce alla repubblica ribelle di Lugansk. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una raffica disu Stanitsaaya, a cinque chilometri di distanza dal confine con la Russia, ha rischiato ieri di mandare all’aria l’equilibrio già precario che regola la tregua nella parte orientale dell’Ucraina. A quella tregua, com’è noto, sono legati i rischi di un conflitto che avrebbe conseguenze catastrofiche su tutta l’Europa. STANITSA SI TROVA sulla linea del fronte, sotto il controllo del governo di Kiev. Un check point al margine della città conduce alla repubblica ribelle di. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

