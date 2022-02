Circo a Fiumicino, non sparate sugli animali (che stanno bene) (Di giovedì 17 febbraio 2022) Fiumicino – Nel Libro della Giungla il piccolo Mowgli, bambino indifeso, viene allevato nella giungla dai lupi, rovesciando così il paradigma del lupo cattivo. Ma questa è una storia di fantasia. Nella realtà, invece, c’è un altro paradigma, stavolta al contrario, che vede i circensi dipinti come gente senza scrupoli, se non addirittura malavitosa, che maltratta gli animali costringendoli con le torture a far divertire il pubblico. Una descrizione che se nel primo Novecento aveva un qualche fondamento in alcuni casi specifici, oggi non ha ragione di esistere. Di più. C’è un razzismo latente, alla faccia del politicamente corretto, che vede descritte le famiglie del Circo come famiglie “zingare”, con l’accezione più negativa che si possa dare a questo termine. Ecco dunque che questo binomio, fasullo ma molto diffuso, fa alzare levate di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 17 febbraio 2022)– Nel Libro della Giungla il piccolo Mowgli, bambino indifeso, viene allevato nella giungla dai lupi, rovesciando così il paradigma del lupo cattivo. Ma questa è una storia di fantasia. Nella realtà, invece, c’è un altro paradigma, stavolta al contrario, che vede i circensi dipinti come gente senza scrupoli, se non addirittura malavitosa, che maltratta glicostringendoli con le torture a far divertire il pubblico. Una descrizione che se nel primo Novecento aveva un qualche fondamento in alcuni casi specifici, oggi non ha ragione di esistere. Di più. C’è un razzismo latente, alla faccia del politicamente corretto, che vede descritte le famiglie delcome famiglie “zingare”, con l’accezione più negativa che si possa dare a questo termine. Ecco dunque che questo binomio, fasullo ma molto diffuso, fa alzare levate di ...

