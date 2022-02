Calcio | Verona Tudor ' Roma fortissima | Mourinho numero 1'

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Il tecnico dell'Hellas "Siamo cresciuti tanto, la salvezza è vicina"- "Laha una rosa, una delle migliori della Serie A, oltre a un grande allenatore, il1 per me. Tutto ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Verona

Non si aspetta sconti Igor Tudor dalla Roma, avversario di sabato, nonostante il momento delicato che stanno attraversando i giallorossi. Il tecnico delanticipa ad oggi la conferenza di vigilia ed esalta in particolare José Mourinho dicendo Mourinho ultimamente parla molto di arbitri ma Tudor non teme favoritismi ai giallorossiTutto questo è molto motivante, vogliamo fare una bella prestazione continuando a proporre il nostro". Igor Tudor presenta così la prossima sfida del, in programma sabato allo stadio ...Brutta e ingenua sconfitta del Lecce Primavera sul campo del Bologna. I felsinei s'impongono per 2-0 e salgono a 22 punti, uscendo dalla zona playout.Il tecnico dell'Hellas 'Siamo cresciuti tanto, la salvezza è vicina' VERONA (ITALPRESS) - 'La Roma ha una rosa fortissima, una delle migliori ...