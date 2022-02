Blanco sulla fidanzata Giulia Lisioli: “Alti e bassi”. Prima però non si trattiene: “Ho un rutto che sta per far esplodere il microfono” (Di giovedì 17 febbraio 2022) La fidanzata di Blanco si chiama Giulia Lisioli e lui ha sempre parlato di lei, che è originaria di Desenzano del Garda, con molto trasporto. Non così è andata durante un’intervista rilasciata insieme al ‘socio’ Mahmood a RTL120.5. Interno radio. La conversazione va a parare sul tema dell’amore. Mahmood: “È uno scambio, a volte si sta male, a volte si fa stare male. Un po’ questo è l’amore, in modo semplificato”. A queto punto la speaker prova a passare a Blanco: “Invece lui mi dà l’idea…”. Non fa in tempo a finire la frase che il 19enne si lascia andare: “Io ho un rutto che sta per far esplodere il microfono“. Come dire, Blanco senza filtri. Dopo un attimo, la speaker continua: “Dai, tu in amore sei felice, hai la faccia di uno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ladisi chiamae lui ha sempre parlato di lei, che è originaria di Desenzano del Garda, con molto trasporto. Non così è andata durante un’intervista rilasciata insieme al ‘socio’ Mahmood a RTL120.5. Interno radio. La conversazione va a parare sul tema dell’amore. Mahmood: “È uno scambio, a volte si sta male, a volte si fa stare male. Un po’ questo è l’amore, in modo semplificato”. A queto punto la speaker prova a passare a: “Invece lui mi dà l’idea…”. Non fa in tempo a finire la frase che il 19enne si lascia andare: “Io ho unche sta per faril“. Come dire,senza filtri. Dopo un attimo, la speaker continua: “Dai, tu in amore sei felice, hai la faccia di uno ...

Advertising

FIMI_IT : #FIMIStats • Effetto #Sanremo2022 sulla nuova #TopOfTheMusic: la top ten dei #Singoli - guidata dalla canzone vinci… - FQMagazineit : Blanco sulla fidanzata Giulia Lisioli: “Alti e bassi”. Prima però non si trattiene: “Ho un rutto che sta per far es… - MariasoleEvens1 : RT @TZstannaccaunt: Questa violenza verbale nei confronti di Tommaso, Mahmood è Blanco,la rappresentante di Lista una persona può starvi si… - cathe_im : RT @89Coralia: E dopo tutti gli sguardi complici, i sorrisetti e le risate sulle frasi/domande a doppio senso, l'incertezza di Blanco sulla… - 89Coralia : E dopo tutti gli sguardi complici, i sorrisetti e le risate sulle frasi/domande a doppio senso, l'incertezza di Bla… -