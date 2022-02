Blanco e Mahmood tra se**o e amore: la rivelazione post-Sanremo (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il Festival di Sanremo è giunto al termine lo scorso 5 febbraio 2022 con qualche polemica e in queste ore fa discutere, in particolare, per il duo vincitore Blanco e Mahmood, che è in procinto di partecipare all’Eurovision song contest dove rappresenterà l’Italia. Il duo si è raccontato in una nuova e curiosa intervista post-Festival, sui sentimenti e relazioni amorose, e il sesso, scatenando clamore mediatico. Se Mahmood si è tenuto sul vago, riportando in particolare il suo ideale di amore, Blanco invece ha rilasciato una dichiarazione che fa ora pensare ai fan che la sua nota ultima lovestory con la “nip” Giulia Lisioli sia in crisi dopo il successo al Festival. Festival di ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il Festival diè giunto al termine lo scorso 5 febbraio 2022 con qualche polemica e in queste ore fa discutere, in particolare, per il duo vincitore, che è in procinto di partecipare all’Eurovision song contest dove rappresenterà l’Italia. Il duo si è raccontato in una nuova e curiosa intervista-Festival, sui sentimenti e relazioni amorose, e il sesso, scatenando clmediatico. Sesi è tenuto sul vago, riportando in particolare il suo ideale diinvece ha rilasciato una dichiarazione che fa ora pensare ai fan che la sua nota ultima lovestory con la “nip” Giulia Lisioli sia in crisi dopo il successo al Festival. Festival di ...

