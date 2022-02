Advertising

Agenzia_Ansa : La Cia ritiene che l'attacco russo all'Ucraina potrebbe essere sferrato la settimana prossima. Lo scrive der Spiege… - BlobRai3 : NORD 'SCREAM' 2 (Crisi ucraina) Biden: 'Un eventuale attacco bloccherebbe l'operatività del gasdotto Nord Stream 2'… - gettasofia : Le loro falsità vengono a galla esattamente come uno stronzo galleggia sull’acqua una volta liberatosi dal corpo… V… - fisco24_info : Biden, attacco in Ucraina è possibile 'nei prossimi giorni': 'Pensiamo che la Russia prepari azione sotto falsa ban… - infoitestero : Ucraina: Biden, possibile attacco russo a giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Biden attacco

Unrusso in Ucraina è possibile "nei prossimi giorni": lo ha detto il presidente Usa Joe, precisando che il rischio di un'invasione russa dell'Ucraina è "molto elevato". "Abbiamo ragione di ...... lo afferma il presidente Usa Joe. Ore 15.17 - La Russia si dice 'pronta al dialogo' con l'... è qualcosa di 'minaccioso' che lascia intuire che possono 'lanciare unsenza alcun preavviso'.Un attacco russo in Ucraina è possibile "nei prossimi giorni": lo ha detto il presidente Usa Joe Biden, precisando che il rischio di un'invasione russa dell'Ucraina è "molto elevato". (ANSA) ...E’ stato il presidente Putin, nel braccio di ferro tra Russia e Usa sulla questione Ucraina, a segnare un punto a proprio vantaggio. Il presidente russo, che non è certo uno incline all’ironia, ci ha ...