Barcellona-Napoli | Giuntoli | “Gestione Insigne mostra la maturità del nostro ambiente”

(Di giovedì 17 febbraio 2022) “Due partite belle e combattute, spero che non ci sia una favorita e che ilsarà all’altezza di un avversario molto forte che quest’anno se non è in crisi è in trapasso epocale. E’ pur sempre una squadra molto forte, hanno fatto investimenti a gennaio cambiando tanto, penso che torneranno presto a grandi livelli”. Lo ha detto il direttore sportivo del, Cristiano, prima del match contro ilin Europa League. Sui singoli: “Il provino di Osimhen è andato bene, si sente bene e vuole giocare. Il mister ha voluto cambiare qualcosina, ha aggiunto fisicità a sinistra per contenere Adama Traore. Juan Jesus può limitarlo il più possibile”. Sulla situazione: “Contiamo molto nella professionalità del ragazzo, lo sta dindo. Spero che la sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Napoli

... ha fatto il punto sulle condizioni dell'attaccante del: 'Sta meglio e lunedì tornerà a disposizione - ha detto a Radio Kiss Kiss - nella gara di ritorno con ilci sarà'.Tre italiane in campo oggi per l'andata dei playoff di Europa League, che valgono l'accesso agli ottavi di finale. Si parte alle 18.45 con, in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Alle 21 si gioca sia Porto - Lazio, in diretta su Sky Sport Uno e ...Barcellona-Napoli, formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori. Le dritte sulla gara del Camp .... Un match d'altri tempi al Camp Nou, il cui il Napoli vuole ribadire con forza la ...18:20 - Sono positive le sensazione di Victor Osimhen dal riscaldamento, il provino che era fissato nel pomeriggio è andato molto bene. In via precauzionale si sta scaldando anche Dries Mertens, ma ar ...