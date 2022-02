Atalanta-Olympiakos- 2-1 | la Dea vince con caparbietà

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Oggi 17 Febbraio 2022 nello Stadio Gewiss alle ore 21:00 si è disputata la partita- valida per il primo turno di Europa League. Un primo tempo difficile per i padroni di casa che attaccano con una certa insistenza ma sembra poco lucida, mentre gli ospiti approfittano e realizzano la loro rete con Soares. La Dea pareggia con Pessina ma il gol viene annullato dal Var. Comunque la Dea riesce comunque a firmare il pareggio con il colpo di testa di Djimsiti, e poi ribalta il risultato sempre con Djimsiti. Una gara che ha mostrato un’capace di reagire e unche ha chiuso in anticipo l’attenzione.: formazioni e dove vederla-: formazioni ...

Vittoria meritata dall'Atalanta, in un match giocato ad alto ritmo e con la voglia di fare risultato. Tutto ancora aperto per la qualificazione. Djimsiti esulta per il gol in Atalanta-Olympiacos - ...Ottima rimonta per l'Atalanta di Gasperini che nella gara di Europa League contro l'Olympiacos passa in svantaggio nel primo tempo ma ribalta la situazione in due minuti nella ripresa con la doppietta ...