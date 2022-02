Zaccagni, l’agente: “Era del Napoli, vi svelo i retroscena della trattativa” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Fausto Pari, agente di Zaccagni, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” a Radio Kiss Kiss Napoli per svelare un retroscena di mercato tra il Napoli e l’attaccante ex Verona. Queste le sue parole: “Mi sarebbe piaciuto vedere Zaccagni con la maglia del Napoli, è la prima società che si è informata e ha intavolato una trattativa, a gennaio scorso era tutto fatto, poi le cose sono cambiate. C’era l’accordo tra calciatore e società, tra i club non so come erano rimasti. Ora sta facendo molto bene alla Lazio” Mattia Zaccagni S.S. Lazio – Foto:xFrancescoxScaccianocex L’attaccante, trasferitosi alla Lazio quest’estate, è diventato una pedina importante del tridente offensivo di Maurizio Sarri. Zaccagni ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Fausto Pari, agente di, è intervenuto nel corsotrasmissione “Radio Goal” a Radio Kiss Kissper svelare undi mercato tra ile l’attaccante ex Verona. Queste le sue parole: “Mi sarebbe piaciuto vederecon la maglia del, è la prima società che si è informata e ha intavolato una, a gennaio scorso era tutto fatto, poi le cose sono cambiate. C’era l’accordo tra calciatore e società, tra i club non so come erano rimasti. Ora sta facendo molto bene alla Lazio” MattiaS.S. Lazio – Foto:xFrancescoxScaccianocex L’attaccante, trasferitosi alla Lazio quest’estate, è diventato una pedina importante del tridente offensivo di Maurizio Sarri....

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Zaccagni, l’agente: “Avevamo trovato l’accordo col Napoli a gennaio 202… - Ftbnews24 : ?? #Zaccagni, il suo agente rivela: “A gennaio era a un passo dal Napoli” #Napoli #VeneziaNapoli #SerieA #UEL… - 100x100Napoli : Zaccagni, l’agente: “Era fatta per il suo approdo a Napoli, mi sarebbe piaciuto molto vederlo in azzurro” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ZACCAGNI - L'agente: 'Avevamo trovato l'accordo col Napoli a gennaio 2021, mi dispiace non vederlo in azzurro, contenti… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ZACCAGNI - L'agente: 'Avevamo trovato l'accordo col Napoli a gennaio 2021, mi dispiace non vederlo in azzurro, contenti… -