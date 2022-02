Ucraina, il racconto di Iryna: pochi in strada, abbiamo paura (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Poca gente in strada a Kiev, gli insegnanti che scappano dalle scuole, i Paesi occidentali che chiedono ai propri concittadini di lasciare l'Ucraina. Segnali preoccupanti di giornate difficili nella capitale. Come racconta Iryna, cittadina Ucraina che vive a Kiev, raggiunta da askanews. "E' una tensione veramente alta - dice - che dura oramai da tanto tempo. Ogni giorno riceviamo notizie sempre più preoccupanti. Vedere come gli insegnanti e i professori, stranieri, di scuole private, che scappano è preoccupante. Anche se non è successo niente di grave, perché nessun soldato russo ha passato la frontiera, già sentiamo veramente le conseguenze nella vita quotidiana, economica, senza parlare della politica che ora è tutta concentrata sulla questione della guerra che può iniziare in ogni momento".video width="746" ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Poca gente ina Kiev, gli insegnanti che scappano dalle scuole, i Paesi occidentali che chiedono ai propri concittadini di lasciare l'. Segnali preoccupanti di giornate difficili nella capitale. Come racconta, cittadinache vive a Kiev, raggiunta da askanews. "E' una tensione veramente alta - dice - che dura oramai da tanto tempo. Ogni giorno riceviamo notizie sempre più preoccupanti. Vedere come gli insegnanti e i professori, stranieri, di scuole private, che scappano è preoccupante. Anche se non è successo niente di grave, perché nessun soldato russo ha passato la frontiera, già sentiamo veramente le conseguenze nella vita quotidiana, economica, senza parlare della politica che ora è tutta concentrata sulla questione della guerra che può iniziare in ogni momento".video width="746" ...

