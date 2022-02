Tiro a volo, secondo raduno per Probabili Olimpici stagione 2022 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Altri quattro giorni di stage intensivo per i Probabili Olimpici di Trap. Dopo il debutto del mese di gennaio, il direttore tecnico della Fossa Olimpica azzurra Albano Pera ha deciso di convocare i suoi tiratori per lavorare sulla preparazione tecnica, la preparazione fisica e l’affiatamento di squadra. Il raduno avrà luogo tra il Centro di Preparazione Olimpica del Coni di Tirrenia (Pi), sede in cui effettuerà anche sessioni di allenamento con il preparatore atletico Fabio Partigiani, ed i Tav Montecatini Pieve a Nievole, Tav Pisa e Tav La Torre (Pi) per gli allenamenti tecnici in pedana. I convocati: Giulia Grassia (Esercito), Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro), Fiammetta Rossi (Fiamme Oro), Jessica Rossi (Fiamme Oro) e Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) ed i tiratori Mauro De Filippis (Fiamme Oro), Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro), ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Altri quattro giorni di stage intensivo per idi Trap. Dopo il debutto del mese di gennaio, il direttore tecnico della Fossa Olimpica azzurra Albano Pera ha deciso di convocare i suoi tiratori per lavorare sulla preparazione tecnica, la preparazione fisica e l’affiatamento di squadra. Ilavrà luogo tra il Centro di Preparazione Olimpica del Coni di Tirrenia (Pi), sede in cui effettuerà anche sessioni di allenamento con il preparatore atletico Fabio Partigiani, ed i Tav Montecatini Pieve a Nievole, Tav Pisa e Tav La Torre (Pi) per gli allenamenti tecnici in pedana. I convocati: Giulia Grassia (Esercito), Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro), Fiammetta Rossi (Fiamme Oro), Jessica Rossi (Fiamme Oro) e Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) ed i tiratori Mauro De Filippis (Fiamme Oro), Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro), ...

Advertising

zazoomblog : Tiro a volo secondo raduno per Probabili Olimpici stagione 2022 - #secondo #raduno #Probabili #Olimpici - sportface2016 : #Tiroavolo, secondo raduno per Probabili Olimpici stagione 2022 - solocosenza : 77' Miracolo di Matosevic su di un bel tiro al volo di Deluca ottimamente servito da Carretta. #SerieBKT #COSPER 1-2 - dru1ggirlfri3nd : domenica vado a fare tiro con l'arco volo - StampaAosta : L’ex tiro a volo di St-Vincent e quelle idee (premiate con 37 mila euro) per un rilancio sempre dimenticato… -