Sul vino non ci sarà nessun bollino nero (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Parlamento Europeo ha deciso di non imporre alert sanitari sul vino, ma solo una raccomandazione all'uso responsabile Leggi su vanityfair (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Parlamento Europeo ha deciso di non imporre alert sanitari sul, ma solo una raccomandazione all'uso responsabile

Advertising

AngeloCiocca : VIA ai i riferimenti al #cancro dalle #etichette del vino !! E' una delle modifiche approvate a #Strasburgo alla re… - HuffPostItalia : L'Europarlamento cancella il riferimento al cancro dalle etichette sul vino. Prandini: 'Salvati 10mila anni di stor… - MassimoChiaram7 : RT @petergomezblog: Vino, no all’avvertenza sanitaria in etichetta sul cancro. La modifica dell’Europarlamento: “Il consumo in sé non è un… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Vino, no all’avvertenza sanitaria in etichetta sul cancro. La modifica dell’Europarlamento: “Il consumo in sé non è un… - LucaBurnout : RT @scenarieconomic: Il PD dichiara guerra all’agricoltura italiana anche in Europa. Votano a favore di più tasse sul vino. -