Studenti | “Lamorgese continua ad attaccare il Fronte della Gioventù Comunista”

"Il Ministro Lamorgese e i giornali vicini al governo continuano ad attaccare il Fronte della Gioventù Comunista, profetizzando violenze e disordini nelle manifestazioni studentesche previste per dopodomani", spiega Lorenzo Lang, segretario nazionale del Fgc dopo che il ministro dell'Interno di pericolo di disordini per le manifestazioni studentesche previste per venerdì. "Respingiamo questi attacchi, che hanno l'unico scopo di mettere in discussione il diritto degli Studenti di contestare l'alternanza scuola-lavoro, di criticare il governo, di fare politica", aggiunge Lang. "Attaccano le organizzazioni giovanili e le sigle studentesche per questo: per dividere gli Studenti in "buoni" e "cattivi" con la storia di "infiltrati" che non ...

