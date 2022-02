“Sembra l’inferno”. Terrore e fiamme all’alba sull’autostrada italiana (Di mercoledì 16 febbraio 2022) fiamme sull’A1 all’altezza di Lodi, un’autocisterna che trasportava rifiuti ha preso fuoco in direzione Milano. Ancora sconosciute le cause di quanto accaduto: al momento risulta un ferito, ma sono ancora in corso i soccorsi. Da quel poco che si sa, si tratta di un uomo di 47 anni, molto probabilmente il conducente del mezzo pesante. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Melegnano. Prime informazioni parlano di un vero e proprio incidente che si è verificato nel tratto dell’intersezione di Lodi. Immediato l’intervento di cinque squadre dei vigili del fuoco e dei medici e paramedici del 118, con due ambulanze e un’automedica. Subito dopo è stato chiuso il tratto autostradale tra l’allacciamento con la A58 Tangenziale est esterna di Milano e Lodi in entrambe le direzioni. Fonti sul posto fanno intendere che i vigili del fuoco sono ancora al ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022)sull’A1 all’altezza di Lodi, un’autocisterna che trasportava rifiuti ha preso fuoco in direzione Milano. Ancora sconosciute le cause di quanto accaduto: al momento risulta un ferito, ma sono ancora in corso i soccorsi. Da quel poco che si sa, si tratta di un uomo di 47 anni, molto probabilmente il conducente del mezzo pesante. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Melegnano. Prime informazioni parlano di un vero e proprio incidente che si è verificato nel tratto dell’intersezione di Lodi. Immediato l’intervento di cinque squadre dei vigili del fuoco e dei medici e paramedici del 118, con due ambulanze e un’automedica. Subito dopo è stato chiuso il tratto autostradale tra l’allacciamento con la A58 Tangenziale est esterna di Milano e Lodi in entrambe le direzioni. Fonti sul posto fanno intendere che i vigili del fuoco sono ancora al ...

