Secondo Mara Carfagna, il sovranismo è nemico del centrodestra (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Difficile costruire una forza di centro con questa legge elettorale. Ma il centrodestra deve andare in direzione opposta rispetto al sovranismo di Lega e Fratelli d’Italia. Lo dice alla Stampa Mara Carfagna, ministra per il Sud e la Coesione territoriale. Il progetto politico a cui stanno lavorando Brugnaro, Toti e Renzi, «mi sembra che al momento sia in stand-by», dice la ministra. «Resto convinta che sia tecnicamente impossibile costruire una forza di centro con una legge elettorale che di fatto impone il bipolarismo». Dove andranno quindi i moderati? «La vera domanda è: Matteo Salvini e Giorgia Meloni, con la cultura sovranista di cui sono portatori, sono in grado di tenere insieme un centrodestra di governo?», risponde Carfagna. «Sappiamo che Silvio Berlusconi e la cultura moderata ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Difficile costruire una forza di centro con questa legge elettorale. Ma ildeve andare in direzione opposta rispetto aldi Lega e Fratelli d’Italia. Lo dice alla Stampa, ministra per il Sud e la Coesione territoriale. Il progetto politico a cui stanno lavorando Brugnaro, Toti e Renzi, «mi sembra che al momento sia in stand-by», dice la ministra. «Resto convinta che sia tecnicamente impossibile costruire una forza di centro con una legge elettorale che di fatto impone il bipolarismo». Dove andranno quindi i moderati? «La vera domanda è: Matteo Salvini e Giorgia Meloni, con la cultura sovranista di cui sono portatori, sono in grado di tenere insieme undi governo?», risponde. «Sappiamo che Silvio Berlusconi e la cultura moderata ...

Advertising

la_akasette : @vodklix @jiminvssi Anche Xké a me pare che abbia detto a zia Mara che avrebbe passato San Valentino con gli amici.… - stoopidcheerio : @vlrrmorghulis Mah senti ho visto il video e Mara gli chiede tipo sei fidanzato frequenti qualcuno e lui balbetta q… - breecorner : secondo me il giorno in cui ci faremo i cazzi nostri quei due sconnessi si paleseranno a fare interviste vedrete IO… - bzmatteo72 : @MaraVisual001 Grazie Mara Pensa che il secondo l'ho regalato qualche tempo fa ad un'amica, me lo farò restituire... ???? - mara_pi56633301 : RT @LoveIsI98111674: Siamo alla frutta, secondo voi come andrà a finire? -

Ultime Notizie dalla rete : Secondo Mara 'Lol - Chi ride è fuori 2', si torna a ridere su Amazon Prime Per il secondo anno, Fedez sarà il conduttore e accanto a lui nella Control Room ci sarà Frank ... A sostituire Mara Maionchi sarà Frank Matano: 'Nella Control Room, si sta molto meglio. Il gioco è ...

Dal Cipess 6,3 miliardi Fondo Sviluppo e Coesione per opere pubbliche Si tratta di un'anticipazione che il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, ... secondo la quale gli investimenti pubblici devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi ...

Mara Venier, casa da sogno ai Caraibi: il paradiso della conduttrice Tipiù “L’amica geniale” a fumetti firmata da Lagani e Cerri Quindi non posso dire se vengano prima le parole o i disegni, è tutto molto intrecciato, è questa la bellezza del rapporto con Mara. Ci influenziamo continuamente». Secondo lei qual è il motivo ...

LOL - Chi ride è fuori, il trailer ufficiale della seconda stagione In questa seconda edizione ci sarà ancora Fedez a presentare ma con lui non tornerà Mara Maionchi, impegnata in altri progetti, bensì l’ex concorrente Frank Matano. E a sorpresa tornerà anche Lillo in ...

Per ilanno, Fedez sarà il conduttore e accanto a lui nella Control Room ci sarà Frank ... A sostituireMaionchi sarà Frank Matano: 'Nella Control Room, si sta molto meglio. Il gioco è ...Si tratta di un'anticipazione che il ministro per il Sud e la Coesione territoriale,Carfagna, ...la quale gli investimenti pubblici devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi ...Quindi non posso dire se vengano prima le parole o i disegni, è tutto molto intrecciato, è questa la bellezza del rapporto con Mara. Ci influenziamo continuamente». Secondo lei qual è il motivo ...In questa seconda edizione ci sarà ancora Fedez a presentare ma con lui non tornerà Mara Maionchi, impegnata in altri progetti, bensì l’ex concorrente Frank Matano. E a sorpresa tornerà anche Lillo in ...