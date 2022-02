Sci alpino, Tommaso Sala ci crede: “0.45 non sono niente, me la gioco con i primi” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tommaso Sala si è reso protagonista di una spettacolare prima manche nello slalom delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurro, sceso con il pettorale numero 20, ha interpretato al meglio il tracciato e ha concluso in ottava posizione, ad appena 45 centesimi di distacco dall’austriaco Johannes Strolz, leader a metà gara con due centesimi di margine sul norvegese Henrik Kristoffersen. Il 26enne lombardo è dunque in piena lotta per un posto sul podio, nella seconda manche in programma a partire dalle ore 06.45 italiane (le 13.45 locali) cercherà il colpaccio da maestro con l’obiettivo di coronare un sogno. La medaglia a cinque cerchi non è poi così lontana e ci sono tutte le carte in regola per poter stupire. Il nostro portacolori è nella mischia, ci sono ben undici atleti racchiusi in otto decimi e può succedere ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022)si è reso protagonista di una spettacolare prima manche nello slalom delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurro, sceso con il pettorale numero 20, ha interpretato al meglio il tracciato e ha concluso in ottava posizione, ad appena 45 centesimi di distacco dall’austriaco Johannes Strolz, leader a metà gara con due centesimi di margine sul norvegese Henrik Kristoffersen. Il 26enne lombardo è dunque in piena lotta per un posto sul podio, nella seconda manche in programma a partire dalle ore 06.45 italiane (le 13.45 locali) cercherà il colpaccio da maestro con l’obiettivo di coronare un sogno. La medaglia a cinque cerchi non è poi così lontana e citutte le carte in regola per poter stupire. Il nostro portacolori è nella mischia, ciben undici atleti racchiusi in otto decimi e può succedere ...

