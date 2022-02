Referendum: Maraio (Psi) 'giusto dare parola a cittadini e stimolo per riforma giustizia' (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - “L'ammissibilità dei quesiti sulla giustizia da parte della Consulta è un primo segnale importante, a cominciare dalla separazione delle carriere dei magistrati e dalla limitazione delle misure cautelari. Non ci rassegniamo all'idea di una giustizia che fa paura ai cittadini e non sia invece un sacrosanto strumento di garanzia: la giustizia è il cardine del rapporto di fiducia tra Stato e cittadini va mantenuto saldo”. Lo afferma il segretario del Psi, Enzo Maraio. “A trent'anni da Mani pulite, con tutte le conseguenze che quello tsunami politico ha provocato, i tempi sono maturi per dare ai cittadini la parola sulla giustizia con il Referendum che è lo strumento più alto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - “L'ammissibilità dei quesiti sullada parte della Consulta è un primo segnale importante, a cominciare dalla separazione delle carriere dei magistrati e dalla limitazione delle misure cautelari. Non ci rassegniamo all'idea di unache fa paura aie non sia invece un sacrosanto strumento di garanzia: laè il cardine del rapporto di fiducia tra Stato eva mantenuto saldo”. Lo afferma il segretario del Psi, Enzo. “A trent'anni da Mani pulite, con tutte le conseguenze che quello tsunami politico ha provocato, i tempi sono maturi perailasullacon ilche è lo strumento più alto di ...

Advertising

TV7Benevento : Referendum: Maraio (Psi) 'giusto dare parola a cittadini e stimolo per riforma giustizia' - - carlopifferi2 : @OrlandoMiri @e_maraio @PartSocialista Ha veramente ragione riguardo i referendum, anche se resta fermo il diritto… - OrlandoMiri : @carlopifferi2 @e_maraio @PartSocialista In Italia il referendum è abrogativo!! Ecco a cui siamo chiamati, ad esprimere un si o un no. - carlopifferi2 : @OrlandoMiri @e_maraio @PartSocialista Copia-incolla da Wikipedia: 'Il Referendum è un istituto giuridico con cui s… - OrlandoMiri : @e_maraio @PartSocialista I referendum in Italia sono abrogativi…è il parlamento che fa le leggi…. Mi meraviglio….dovrebbe saperlo -