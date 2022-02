Referendum Giustizia, Consulta ammette quattro quesiti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Referendum sulla Giustizia, la Consulta ammette quattro quesiti. La Corte costituzionale ha proseguito oggi in Camera di consiglio l’esame sull’ammissibilità dei Referendum cominciato ieri e “in attesa del deposito delle sentenze, previsto nei prossimi giorni -si legge in una nota- l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha finora ritenuto ammissibili i seguenti quesiti referendari: 1.Abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità 2.Limitazione delle misure cautelari 3.Separazione delle funzioni dei magistrati 4.Eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del Csm”. I quesiti “sono stati ritenuti ammissibili perché le rispettive richieste non rientrano in alcuna ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) –sulla, la. La Corte costituzionale ha proseguito oggi in Camera di consiglio l’esame sull’ammissibilità deicominciato ieri e “in attesa del deposito delle sentenze, previsto nei prossimi giorni -si legge in una nota- l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha finora ritenuto ammissibili i seguentireferendari: 1.Abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità 2.Limitazione delle misure cautelari 3.Separazione delle funzioni dei magistrati 4.Eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del Csm”. I“sono stati ritenuti ammissibili perché le rispettive richieste non rientrano in alcuna ...

