Putin è in guerra perenne. La strategia lunga per non perdere il suo potere (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La guerra che non è ancora scoppiata tra Russia e Ucraina non è neppure ancora finita. I segnali vanno messi in fila prima di essere presi per buoni e il Cremlino, che da mesi ci mostra i suoi carri armati che vengono spostati da una parte all’altra della nazione, ieri ha deciso di farci vedere le stesse immagini, ma al contrario. Molti mezzi militari rimangono al loro posto, con le armi puntate verso l’Ucraina, ma questo è il momento in cui Mosca vuole mostrarci la ritirata, non la guerra. Tutto ciò che sta accadendo ai confini di Kiev è molto esposto e a questa esposizione, per fini diversi, hanno contribuito sia gli Stati Uniti sia la Russia. Il potere di Vladimir Putin è un monolite, da anni si scommette sulla sua caduta, su una rivolta interna, su uno scricchiolio: il leader è stanco, invecchiato, vede la ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lache non è ancora scoppiata tra Russia e Ucraina non è neppure ancora finita. I segnali vanno messi in fila prima di essere presi per buoni e il Cremlino, che da mesi ci mostra i suoi carri armati che vengono spostati da una parte all’altra della nazione, ieri ha deciso di farci vedere le stesse immagini, ma al contrario. Molti mezzi militari rimangono al loro posto, con le armi puntate verso l’Ucraina, ma questo è il momento in cui Mosca vuole mostrarci la ritirata, non la. Tutto ciò che sta accadendo ai confini di Kiev è molto esposto e a questa esposizione, per fini diversi, hanno contribuito sia gli Stati Uniti sia la Russia. Ildi Vladimirè un monolite, da anni si scommette sulla sua caduta, su una rivolta interna, su uno scricchiolio: il leader è stanco, invecchiato, vede la ...

