Preghiera della sera 16 Febbraio 2022: “Aiutami a camminare sulle Tue vie” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Aiutami a camminare sulle Tue vie”. È la Preghiera della sera da recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra Preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Tue vie”. È lada recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Rvaticanaitalia : #Ucraina A Lourdes si è pregato per la #PACE. Col #Santo #Rosario si è chiesta l'intercessione della Vergine Maria… - oss_romano : #16febbraio rese note le intenzioni di preghiera di #PapaFrancesco per il 2023: Sinodo @Synod_va e Giornata mondia… - SimoPillon : Buongiorno amici! Lungi da me demonizzare il telefonino, ma se l'abuso dei social porta all'alienazione, l'abuso d… - KattInForma : Preghiera della sera 16 Febbraio 2022: “Aiutami a camminare sulle Tue vie” - AntonioCarrabi1 : RT @Petrone65376096: @AntonioCarrabi1 Una preghiera per il suo papà e un abbraccio a tutti voi. Domani è l'anniversario della partenza di m… -