Porto Franco (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dispone di ampi poteri. Ma sulle spalle del ministro del Tesoro, storico alter ego del premier Draghi, gravano tanti dossier aperti. Alcuni più recenti come Saipem e altri di lunga data come il Monte dei Paschi di Siena e l’ex Ilva. Su questi il numero uno del Mef gira a vuoto, nonostante il cerchio magico di banchieri d’affari, avvocati e manager di cui si è voluto circondare. Un uomo più silenzioso di Mario Draghi sarebbe addirittura diventato premier se l’ex banchiere fosse riuscito a salire al Quirinale. Daniele Franco, ministro dell’Economia e delle Finanze, a Palazzo Chigi il soprannome ce l’aveva già da mesi cucito sulle spalle: Alexa, come l’assistente personale intelligente. Inutile dire assistente di chi. Bellunese, 68 anni, ex direttore generale di Bankitalia, ha percorso tutta la sua carriera nel solco draghiano. Adesso che il governo deve affrontare la ... Leggi su panorama (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dispone di ampi poteri. Ma sulle spalle del ministro del Tesoro, storico alter ego del premier Draghi, gravano tanti dossier aperti. Alcuni più recenti come Saipem e altri di lunga data come il Monte dei Paschi di Siena e l’ex Ilva. Su questi il numero uno del Mef gira a vuoto, nonostante il cerchio magico di banchieri d’affari, avvocati e manager di cui si è voluto circondare. Un uomo più silenzioso di Mario Draghi sarebbe addirittura diventato premier se l’ex banchiere fosse riuscito a salire al Quirinale. Daniele, ministro dell’Economia e delle Finanze, a Palazzo Chigi il soprannome ce l’aveva già da mesi cucito sulle spalle: Alexa, come l’assistente personale intelligente. Inutile dire assistente di chi. Bellunese, 68 anni, ex direttore generale di Bankitalia, ha percorso tutta la sua carriera nel solco draghiano. Adesso che il governo deve affrontare la ...

Porto Franco Panorama CALCIOMERCATO. Dalla difesa al portiere: tutti i nomi La Lazio pensa al Porto in Europa League. Ma Lotito e Sarri hanno già concordato molti rinforzi estivi per non ripetere quanto accaduto nel mese di gennaio. Come riporta il Corriere dello Sport, ...

