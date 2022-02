Pechino 2022: Razzoli, 'orgoglioso della prestazione, voglio esserci ai mondiali 2023' (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb.(Adnkronos) - "Ho fatto un ottima gara, ma non è bastato. Il migliore è stato Clement Noel, a lui va dato merito e onore per aver raggiunto un traguardo così importante". Lo dice in un'intervista televisiva alla Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi), Giuliano Razzoli dopo l'ottavo posto nella gara di slalom alle Olimpiadi di Pechino. "Ho sognato tanto questo podio da arrivarci vicino -prosegue il 37enne emiliano, arrivato a meno di tre decimi dal bronzo-. Ma lo sport è anche questo: ti insegna a credere nei propri sogni anche se non si avverano sempre. Da questo punto di vista è un'ottima scuola che sprona a tirare fuori il meglio nelle situazioni più difficili". "Se guardo indietro, nonostante gli alti e bassi, ho vissuto una grande avventura. In queste Olimpiadi c'erano poche chance di vittoria. Sono certo che da questa da questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb.(Adnkronos) - "Ho fatto un ottima gara, ma non è bastato. Il migliore è stato Clement Noel, a lui va dato merito e onore per aver raggiunto un traguardo così importante". Lo dice in un'intervista televisiva alla Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi), Giulianodopo l'ottavo posto nella gara di slalom alle Olimpiadi di. "Ho sognato tanto questo podio da arrivarci vicino -prosegue il 37enne emiliano, arrivato a meno di tre decimi dal bronzo-. Ma lo sport è anche questo: ti insegna a credere nei propri sogni anche se non si avverano sempre. Da questo punto di vista è un'ottima scuola che sprona a tirare fuori il meglio nelle situazioni più difficili". "Se guardo indietro, nonostante gli alti e bassi, ho vissuto una grande avventura. In queste Olimpiadi c'erano poche chance di vittoria. Sono certo che da questa da questa ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - RaiPlay : ???? TWO MEDAGLIE IS MEGLIO CHE ONE! ?? ?? ???? Giornata storica per lo sci italiano: Goggia è argento a #Beijing2022… - infoitsport : Pechino 2022 - Slalom, Razzoli chiude 8° a 26 centesimi dal podio. Sala 11° - sportface2016 : Continua a tenere banco il caso #Valieva ai #GiochiOlimpici di #Beijing2022 #FigureSkating -