Pagelle Alessandria-Lecce 1-1 | voti e tabellino Serie B 2021 2022

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ledi1-1 con iai protagonisti e ildel match valido per la ventitreesima giornata di. Al Moccagatta pari giusto – il terzo di fila per entrambe – firmato da Di Gennaro e Coda, a segno al 51? e 81? del secondo tempo. Con questo pari, i salentini scivolano al secondo posto della classifica, i padroni di casa agganciano la zona salvezza. Di seguito iai protagonisti.: Pisseri 7, Chiarello 6, Gori 6 (25’st Casarini 6) , B 5a, Parodi 6, Lunetta 5.5 (43’st Mattiello sv), Marconi 6.5 (43’st Corazza sv), Fabbrini 5.5 (25’st Milanese 6), Mustacchio 6, Di Gennaro 7 (7’st Presti 6), Mantovani 6. A disposizione: Crisanto, Cerofolini, Benedetti, ...

... Ascoli* 33, Reggina 29, Como* 28, Parma 28, Ternana 28, Spal 23,* 22, Cosenza 19, Crotone* 14, Vicenza 13, Pordenone 12. (*una gara in meno) Cosenza - Perugia 1 - 2, ledel Grifo:......37 BENEVENTO 37 PERUGIA 37 CITTADELLA 35 ASCOLI 33 REGGINA 29 PARMA 28 COMO 28 TERNANA 28 SPAL 2322 COSENZA 19 CROTONE 14 VICENZA 13 PORDENONE 12 Spal - Reggina 1 - 3, ledi ...Le pagelle di Alessandria-Lecce 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventitreesima giornata di Serie B 2021/2022. Al Moccagatta pari giusto – il terzo di fila per ...I salentini giocano una gara decisamente scialba riprendendosi solo in un finale in cui sfiorano la vittoria. Date i vostri voti ai singoli nelle pagelle dei tifosi.